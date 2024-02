Vietnam-Italia: in corso il progetto “WYO4Children”, educazione musicale per i piccoli di Ho Chi Minh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

WYO4Children è parte del più ampio progetto "Suoni di fratellanza", che si avvale dell'importante sostegno della Fondazione Cdp e del contributo di Lca Studio Legale. Nel corso del 2024, primo dei tre anni di attività previsti nel sud-est asiatico, il progetto si svolgerà in Vietnam con l'obiettivo di promuovere – anche grazie al supporto dell'ambasciata d'Italia a Hanoi e del consolato generale d'Italia a Città di Ho Chi Minh – la cooperazione artistico-culturale tra l'Italia e il Vietnam, sviluppando il linguaggio artistico, musicale e teatrale della tradizione locale e sostenendo gli artisti vietnamiti e la loro produzione artistica. "Un progetto ambizioso come WYO4Children può prendere forma solo se riesce a creare solidi legami con il tessuto sociale locale. Il sostegno delle Missionarie della Carità di Bin Dhuong, che ringraziamo, è prezioso perché rende la comunità locale parte attiva di questa iniziativa", dichiara il maestro Giuranna. "La musica è un linguaggio universale che racchiude al suo interno culture diverse, trasmette emozioni e sensazioni che trascendono le singole realtà. Tra Italia e Vietnam essa rappresenta un ponte fondamentale di dialogo e comprensione al di là delle distanze geografiche", dichiara Enrico Padula, console generale d'Italia a Ho Chi Minh.