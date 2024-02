Vietnam-Italia: in corso il progetto “WYO4Children”, educazione musicale per i piccoli di Ho Chi Minh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cinque i giovani docenti vietnamiti coinvolti in WYO4Children grazie alla collaborazione con Padre Dominic Nguyen, sacerdote cattolico che ha contribuito alla loro selezione. Il coordinatore degli insegnanti, Hoang Vu, che formerà e dirigerà il coro, è affiancato da quattro colleghi che terranno lezioni di chitarra, percussioni, piano e violino. Le lezioni settimanali saranno accompagnate da un video incontro mensile con il project manager della Fondazione WYO. Il programma prevede saggi e piccoli concerti ogni due mesi e un evento finale nel mese di settembre, che consentirà ai bambini di condividere la loro esperienza, non solo musicale, e di rafforzare il loro legame con la comunità che li accoglie. I laboratori musicali sono resi possibili anche grazie a 22 tra strumenti a corda, percussioni e fiati donati ai giovani studenti dagli sponsor del progetto. “Dopo le iniziative realizzate con successo in Paesi quali Iran, Israele, Palestina, Marocco, Libano, Stati Uniti, Bosnia-Erzegovina e Bulgaria, la Fondazione World Youth Orchestra approda nel Sudest asiatico, terra di civiltà millenarie. Fedele alla sua missione, la Wyo ricerca e valorizza le tradizioni culturali locali, dando vita a esperienze artistiche che legano la tradizione alla contemporaneità, alimentando con nuova linfa la pedagogia, la vita sociale e la crescita individuale”, dichiara Adolfo Vannucci, presidente della Fondazione World Youth Orchestra. (Com)