Sardegna 2024: anche a Sassari Todde avanti con il 53.41 per cento delle preferenze

- Anche a Sassari Alessandra Todde, la candidata presidente del Campo Largo si conferma avanti nelle preferenze. Secondo i dati diffusi dal sito web ufficiale del Comune, nel capoluogo turritano quanto sono state scrutinate 11 sezioni su 144, Todde ottiene 1230 voti (53,41 per cento) contro i 910 di Paolo Truzzu della coalizione di centrodestra (38.77 per cento). Segue Renato Soru, 197 preferenze (8.39 per cento) e Lucia Chessa con 10 voti (0.43 per cento). (Rsc)