Energia: Repubblica Ceca, nel 2023 consumo di gas ai minimi dal 1992

- Nel 2023 il consumo di gas nella Repubblica Ceca è stato paria a 6,76 miliardi di metri cubi (-10,4 per cento anno su anno), il minimo dal 1992. Lo ha reso noto l’Ufficio di regolamentazione dell’energia (Eru). “Nell’ultimo trimestre dell’anno scorso il consumo di gas è sceso ai minimi del decennio, mentre il consumo annuo è diminuito ai minimi da oltre tre decenni”, ha dichiarato il direttore dell’Eru, Stanislav Travnicek. Il consumo di gas nella Repubblica Ceca è in calo dal terzo trimestre del 2021, ossia “da quando è cominciata la crisi energetica”. I consumi relativi all’anno scorso sono scesi in tutti i settori ma più significativamente sono diminuiti quelli delle famiglie (-11,6 per cento anno su anno). La maggior parte del gas fluito nel Paese - il 92 per cento - è arrivato attraverso la Germania. Si tratta soprattutto di gas proveniente dalla Norvegia e di gas naturale liquefatto (Gnl) importato dai Paesi Bassi. Il restante 8 per cento circa arriva ancora dalla Russia, attraversando la Slovacchia. In passato, le forniture di gas russo del Paese sono arrivate ad ammontare al 97 per cento. (Vap)