Tuvalu: Cina avverte, alleati diplomatici di Taiwan tengano a mente interessi a lungo termine

- I pochi Paesi che ancora mantengono relazioni diplomatiche con Taiwan "dovrebbero scegliere di porsi dal lato giusto della storia e assumere decisioni corrette che siano realmente in linea con i loro interessi fondamentali e a lungo termine". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna. Mao si è così espressa dopo le rassicurazioni offerte dal premier eletto di Tuvalu, Feleti Teo, circa la stabilità delle relazioni con Taiwan. L'ex procuratore generale del Paese del Pacifico meridionale si è assicurato il sostegno di tutto il parlamento e la sua cerimonia d'insediamento è prevista in settimana. Le elezioni per il nuovo premier, che succederà a Kausea Natano, hanno fatto seguito a quelle disputate lo scorso 26 gennaio per il rinnovo del parlamento. Sono state posticipate di quattro settimane a causa delle condizioni climatiche avverse, che hanno impedito ai parlamentari delle isole minori di raggiungere la capitale Funafuti. Le elezioni sono state seguite con grande attenzione a Taiwan, che ha stretto legami ufficiali con il Paese insulare nel 1979. In vista della votazione, l'ex ministro delle Finanze Seve Paeniu, considerato uno dei contendenti alla leadership, non aveva escluso una "revisione" dei rapporti diplomatici con l'isola, paventando la necessità di scegliere un alleato in grado di rispondere al meglio agli interessi della nazione. (segue) (Cip)