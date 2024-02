Tuvalu: Cina avverte, alleati diplomatici di Taiwan tengano a mente interessi a lungo termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito oggi dal ministero degli Esteri di Taiwan, Teo ha tuttavia rassicurato Taipei circa la stabilità delle relazioni bilaterali. A quanto si apprende da un comunicato della diplomazia taiwanese, il neoeletto premier ha infatti affermato che il suo governo continuerà a "lavorare al fianco di Taipei per promuovere progetti di cooperazione a beneficio di entrambe le parti", oltre che sostenere la sua partecipazione alle attività della comunità internazionale. Negli stessi termini si è espresso l'ambasciatore taiwanese a Tuvalu, Andrew Lin, che ha fatto sapere di "avere ricevuto rassicurazioni da tutti" i parlamentari e dallo stesso premier sulla tenuta delle relazioni bilaterali, che sono "salde, solide come la roccia, durevoli ed eterne". Tuvalu è uno dei 12 Paesi del mondo che riconoscono la sovranità di Taiwan, assieme a: Isole Marshall, Palau, Eswatini, Città del Vaticano, Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine. (segue) (Cip)