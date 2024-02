Tuvalu: Cina avverte, alleati diplomatici di Taiwan tengano a mente interessi a lungo termine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando Taiwan, formalmente Repubblica di Cina, perse il suo seggio alle Nazioni Unite in qualità di rappresentante del territorio cinese nel 1971, la maggior parte degli Stati sovrani ha infatti trasferito il riconoscimento diplomatico alla Repubblica popolare cinese a guida comunista, accettandola come unica e legittima rappresentante del territorio cinese nel suo insieme a livello internazionale. Per tali ragioni, Taiwan non gode di una rappresentanza autonoma negli organismi multilaterali e istituisce proprie ambasciate informali all'estero con il nome di "Taipei cinese". La rete delle alleanze diplomatiche dell'isola si è progressivamente assottigliata negli ultimi anni, sulla scorta degli incentivi economici offerti dalla Cina ai suoi alleati. L'ultimo Paese a trasferire il riconoscimento diplomatico a Pechino è stato l'Isola di Nauru, che ha interrotto 41 anni di legami diplomatici con Taiwan il 15 gennaio scorso. La riapertura delle relazioni con la Cina è stata formalmente sancita con un comunicato siglato dai ministri degli Esteri Wang Yi e Lionel Aingimea il 24 gennaio a Pechino. (Cip)