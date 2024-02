Belgio: s’infiamma la protesta degli agricoltori, forzati posti di blocco e incendiati pneumatici - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori sono riusciti a forzare un blocco della polizia a Bruxelles, situato all'incrocio tra Avenue d'Auderghem e Rue Belliard, utilizzando i loro trattori. La polizia sta attualmente inviando rinforzi sul posto. Nel frattempo, gli agenti presenti in loco vengono colpiti con letame, costringendoli a ritirarsi ulteriormente. La polizia ha utilizzato idranti per spegnere gli incendi in rue de la Loi appiccati da alcuni agricoltori giunti a Bruxelles per manifestare. I dimostranti stanno cercando di mantenere accesi i fuochi appiccati a pneumatici e cumuli di paglia. (Beb)