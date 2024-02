Regno Unito: Sunak, commenti islamofobici del deputato Anderson "sbagliati e inaccettabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Rishi Sunak, ha condannato le dichiarazioni del deputato conservatore Lee Anderson rivolte al sindaco di Londra, Sadiq Khan, definendole "inaccettabili" e "sbagliate". Anderson, che ha rifiutato di scusarsi, è stato sospeso nel fine settimana dopo aver detto che gli "islamisti" hanno preso il "controllo" di Londra e che Khan ha "ceduto la nostra capitale ai suoi compagni". Intervistato dall'emittente televisiva "Bbc", Sunak ha negato che il suo partito abbia "tendenze islamofobiche" e ha affermato: "Penso che spetti a tutti noi, soprattutto agli eletti in Parlamento, di non incendiare i dibattiti in un modo che sia dannoso per gli altri". A una domanda specifica sulle dichiarazioni di Anderson, Sunak ha risposto: "I commenti di Lee non erano accettabili, erano sbagliati. Ecco perché è stato sospeso". (Rel)