Difesa: India-Giappone, iniziata quinta edizione esercitazione Dharma Guardian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata ieri nello Stato indiano del Rajasthan, nel Mahajan Field, la quinta edizione dell’esercitazione Dharma Guardian, alla quale partecipano l’India e il Giappone con contingenti di 40 militari per ciascun Paese. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa di Nuova Delhi. Le esercitazioni, che si concluderanno il 9 marzo, hanno lo scopo di promuovere il coordinamento in operazioni congiunte in ambiente semiurbano ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. In particolare, saranno creati una base operativa temporanea, una rete di intelligence, sorveglianza e ricognizione e posti di controllo mobili per veicoli, e verranno effettuate operazioni di perlustrazione e operazioni con elicotteri. Il programma comprende anche una mostra sulla crescente capacità industriale indiana nel settore della difesa. Inoltre, il 3 marzo è prevista una visita del generale giapponese Yuichi Togashi, comandante dell’Esercito orientale.(Inn)