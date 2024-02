Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto nuvoloso o coperto ovunque eccetto qualche temporanea apertura in tarda serata sui rilievi settentrionali. Precipitazioni: diffuse su tutta la regione, moderate o forti, specie sulle zone occidentali e sulla fascia prealpina nella prima parte della giornata, in attenuazione ed est in serata. Neve oltre 1000 metri la mattina, quota in aumento in serata intorno a 1400 metri. Temperature minime e massime in aumento. (Rem)