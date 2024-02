Poste: Corte Conti, utile 2022 sale a 847 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso con un utile netto di 847 milioni di euro l'esercizio 2022 di Poste Italiane, in crescita del 6,3 per cento sui 797 milioni del 2021, anno in cui risultava più che raddoppiato rispetto al 2020. E' quanto evidenzia la Corte dei conti nella relazione sulla gestione 2022 di Poste Italiane spa che la Sezione controllo enti ha approvato con Delibera n. 4/2024, rilevando un aumento del 3,7 per cento dei ricavi totali (10053 milioni di euro, contro i 9691 del 2021) e una crescita del 2 per cento di quelli da mercato (2796 milioni) legati all'erogazione dei servizi postali. (segue) (Com)