Poste: Corte Conti, utile 2022 sale a 847 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono riconducibili al trend positivo dei servizi di conto corrente (+466 milioni) e all'aumento del canone annuo per le carte di credito, i maggiori ricavi 2022 dei servizi BancoPosta (5467 milioni di euro, rispetto al dato 2021 di 5123), con gli altri comparti che mostrano invece andamenti in flessione, tra cui il risparmio postale (-107 milioni) che ha registrato minori attività di raccolta. I costi totali sostenuti nell'esercizio aumentano a 8977 milioni di euro (8807 nel 2021), anche in virtù dei maggiori accantonamenti per rischi su crediti d'imposta (320 milioni), in parte compensati dalla riduzione (-248 milioni) del costo del lavoro. La dinamica dei ricavi e dei costi - evidenzia la Corte - ha portato a un risultato operativo e di intermediazione di 1076 milioni di euro, a fronte degli 884 riferiti al 2021. (segue) (Com)