Poste: Corte Conti, utile 2022 sale a 847 milioni (3)

- E' in flessione del 4 per cento l'utile d'esercizio a livello di Gruppo (1.511 milioni, contro i 1580 del 2021), così come i proventi della Strategic Business Unit Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione (-1,2 per cento). Salgono, invece, a quota 9598 milioni di euro (+2,4 per cento) i costi sostenuti nel 2022. Aumenta da 708 a 751 milioni il flusso 2022 degli investimenti industriali realizzati dalla Società per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e della rete logistica legato alle operazioni di trasformazione a operatore logistico completo, nonché per il rinnovo della flotta con mezzi a bassa emissione, l'istallazione del fotovoltaico e l'efficientamento degli immobili nell'ambito del percorso intrapreso verso la carbon neutrality, entro il 2030. (Com)