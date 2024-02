Germania: ministra Esteri Baerbock, no a moratoria su spesa sociale in favore di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha respinto la proposta del collega delle Finanze, Christian Lindner, in merito a una moratoria di tre anni sulla spesa sociale volta ad aumentare gli stanziamenti per la difesa. Intervistata dall'emittente radiotelevisiva "Ard", l'esponente dei Verdi ha affermato: "Contrapporre la sicurezza sociale alla tutela della libertà non so se sia la soluzione più sensata". Secondo Baerbock, nuove risorse sono urgentemente necessarie per rafforzare la capacità di difesa della Germania. A tal fine, si potrebbe espandere il fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr) da 100 miliardi di euro, istituito nel 2022. Un'altra possibilità vede le spese per la difesa sottratte al "freno all'indebitamento", il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca. Al riguardo, Baerbock ha esortato a "non rendere pace, libertà e sicurezza una questione di campagna elettorale". (Beb)