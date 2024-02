Moldova: capo intelligence militare ucraina, la Transnistria non chiederà annessione alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Transnistria è riconosciuta a livello internazionale come parte della Moldova. La regione dichiarò l'indipendenza nel 1991 in seguito al tentativo di un colpo di stato sovietico. Un accordo di cessate il fuoco tra Moldova e Transnistria ha stabilito la presenza di militari russi nella regione. Le tensioni tra Moldova e Transnistria si sono intensificate dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, quando si temeva che potesse scoppiare un conflitto armato in Moldova. Il leader della Transnistria, Vadim Krasnoselski ha chiesto il 22 gennaio di intensificare le esercitazioni militari e un maggiore addestramento, in quella che ha affermato essere una risposta alle presunte provocazioni della Moldova. Kiev ha affermato che "risponderà fermamente" a qualsiasi tentativo di coinvolgere la Transnistria nella guerra della Russia contro l'Ucraina e di destabilizzare la situazione in Moldova, se Chisinau lo chiedera". (Moc)