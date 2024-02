Pisa: Molteni, è grazie agli agenti che si può protestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'onorevole Nicola Molteni, sottosegretario leghista agli Interni, commenta il messaggio del capo dello stato e la posizione del ministro Piantedosi che pur difendendo le forze di polizia si è detto amareggiato da certe immagini e ha chiesto una relazione sulla gestione delle manifestazioni: "lo dico che criminalizzare le forze di polizia non va bene. Sono un fondamentale baluardo di democrazia. In Italia il diritto a manifestare e a dissentire è sacrosanto e garantito. E il nostro, a differenza di altri governi europei, non ha vietato neanche una manifestazione". "Se il diritto a manifestare a a dissentire - aggiunge - è garantito è anche grazie alle forze di polizia, che non sono tra le migliori ma le migliori al mondo. Noi quest'anno abbiamo avuto circa 2500 manifestazioni, quelle dove ci sono stati problemi di ordine pubblico sono meno dell'1,5 per cento. Cosa vuol dire? Che la capacità, la competenza, la preparazione e l'equilibrio delle forze di polizia ha consentito che non ci fossero problemi se non in casi molto rari". Quindi, secondo questo ragionamento, qualora ci sono tensioni e scontri è colpa dei manifestanti: "Spesso anche in manifestazioni pacifiche ci sono infiltrati: centri sociali, antagonisti anarchici. Gente che vuole trasformare la manifestazioni in vere e proprie guerriglie. Nel 2023 abbiamo avuto 2.700 agenti oggetto di aggressioni, atti di violenza fisica o aggressioni verbali: intimidazioni, minacce, ingiurie. lo sto dalla parte delle forze di polizia. Poi ho il massimo rispetto ovviamente per le parole del Capo dello Stato e per il ministro Piantedosi che è un grande ministro dell'Interno: becere sono state le richieste di dimissioni che vengono dalla sinistra". (segue) (Rin)