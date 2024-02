Pisa: Molteni, è grazie agli agenti che si può protestare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole di gestione dell'ordine pubblico, o almeno la loro applicazione, non sono cambiate con il governo Meloni: "Assolutamente no. lo sono stato sottosegretario con tre ministri diversi e con tre governi diversi. La sinistra che oggi si lamenta di Piantedosi, dov'era quando il ministro dell'Interno era Luciana Lamorgese? Qualcuno dimentica l'assalto alla Cgil, per il quale la polizia fu accusata dalla sinistra di non essere intervenuta? Ora che è intervenuta per difendere la sinagoga e il consolato americano non va più bene? La sinistra usa due pesi e due misure, la invito a non soffiare sul fuoco". Quanto alla richiesta di identificare con un numero sul casco gli agenti dei reparti mobili impegnati nell'ordine pubblico: "E' un tentativo per schedare la polizia e che con noi al governo non passerà mai. I poliziotti non vanno schedati ma messi nelle condizioni di fare bene il loro mestiere", conclude Molteni. (Rin)