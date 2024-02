Finanza: Consob, tempi più stretti, riduzione costi e domande in inglese per emissioni obbligazionarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempi più stretti, riduzione dei costi e domande di approvazione anche in inglese: sono queste le tre principali novità in arrivo dalla Consob in materia di prospetti informativi per le emissioni obbligazionarie. Le innovazioni - si legge in una nota - rientrano in un più ampio sforzo di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti normativi che la Consob continua a sviluppare con l'obiettivo di migliorare l'attrattività della piazza finanziaria italiana, mantenendo al tempo stesso i presidi a tutela di risparmiatori e investitori. L'iniziativa va incontro alle aspettative degli operatori di mercato e riduce gli oneri a loro carico. (segue) (Com)