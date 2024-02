Finanza: Consob, tempi più stretti, riduzione costi e domande in inglese per emissioni obbligazionarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso della lingua inglese, già consentito in Italia per i prospetti informativi, viene adesso esteso anche alle domande di approvazione dei prospetti, che potranno essere presentate, ricorrendo a schemi standard in linea con le prassi comuni in tutta la Ue. La delibera di modifica del Regolamento Emittenti è stata pubblicata il 20 febbraio u.s., dopo che il 29 gennaio scorso si è chiusa la consultazione con il mercato su questi temi. In tale ambito, si richiama per gli operatori l'utilità dell'applicazione delle Linee Guida per la semplificazione dei Prospetti, recentemente emanate dal Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (Comi) istituito presso la Consob. In arrivo, inoltre, altre novità volte a ridurre i tempi di approvazione dei prospetti. La Consob avvierà, infatti, una pubblica consultazione con cui verrà sottoposta all'attenzione del mercato l'ipotesi di attribuire agli stessi uffici competenti e non più alla Commissione l'atto finale di approvazione dei prospetti e degli eventuali supplementi, con ciò accorciando ulteriormente l'iter autorizzativo. (Com)