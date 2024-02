Sardegna 2024: primi numeri da alcune sezioni di Cagliari e Assemini, Todde precede Truzzu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziato alle 7 di questa mattina lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Sardegna. Ancora pochi i dati (non ufficiali) finora disponibili e riguardano alcune sezioni di Cagliari, e di Assemini, nel Cagliaritano. Nella sezione 211 del capoluogo Truzzu (centrodestra) è a 117 voti, Chessa (Sardegna R-Esiste) 2, Soru (Coalizione sarda) 52, Todde (Campo largo) 230. Nel seggio 402 avanti la Todde con 231 voti, seguita da Truzzu con 135, Sori con 42, Chessa con 6. Nel seggio 407, Todde 257, Truzzu 167, Soru 57, Chessa 5. Alla sezione 22 di Assemini, Todde avanti con 293 preferenze, segue Truzzu: 201, Soru con 52 e Chessa con 5. Si tratta di dati frammentari: solo verso le 10 nel sito della Regione Sardegna dovrebbero essere disponibili i primissimi numeri ufficiali. (Rsc)