Azerbaigian: ministero Esteri ricorda 32esimo anniversario "genocidio di Khojaly" (2)

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In seguito all'occupazione, prosegue la nota del dicastero, “613 persone, tra cui 63 bambini, 106 donne, 70 anziani furono brutalmente assassinati, 8 famiglie furono completamente sterminate, 130 bambini persero uno dei genitori e 25 bambini persero entrambi i genitori. Ancora non si conosce la sorte di 150 persone, tra cui 68 donne e 26 bambini su 1.275 persone, che furono prese come prigioniere, in ostaggio e torturate crudelmente. L’uso di armi pesanti senza alcuna necessità militare contro la città di Khojaly dove vivevano pacifici azerbaigiani, materiale investigativo sulle atrocità commesse contro i civili, testimonianze oculari, nonché la confessione dell'allora ministro della Difesa ed ex presidente armeno, Serzh Sargsyan, che ‘Prima di Khojaly, gli azerbaigiani pensavano che... gli armeni fossero un popolo che non poteva alzare una mano contro la popolazione civile. Siamo stati in grado di rompere quello (stereotipo)’, non lasciano alcun dubbio che il massacro commesso non sia stato un incidente, ma un crimine deliberato di genocidio pianificato dall’Armenia e compiuto dalle sue forze subordinate”. (segue) (Rum)