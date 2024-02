Azerbaigian: ministero Esteri ricorda 32esimo anniversario "genocidio di Khojaly" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come altri crimini contro l'umanità perpetrati dall'Armenia contro gli azerbaigiani, anche il genocidio di Khojaly costituisce una grave violazione del diritto internazionale umanitario, della legge sui diritti umani, nonché della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, della Convenzione contro la tortura e altre crudeltà, il Trattamento o Punizioni inumani o degradanti, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. A causa del fallimento nel porre fine all’impunità dell’Armenia per i crimini contro l’umanità, questo paese ha continuato la sua pratica esistente e ha commesso crimini di guerra contro la popolazione che vive in regioni come Ganja, Barda, Terter, che si trovavano a notevole distanza dalle operazioni militari durante il periodo della Guerra Patriottica di 44 giorni”, si legge nel comunicato del dicastero di Baku. “Ciò dimostra ancora una volta le terribili conseguenze della mancata consegna alla giustizia dei responsabili di crimini contro l’umanità come il genocidio, che rientrano nell’ambito della giurisdizione universale. Da questo punto di vista, sono fondamentali il sostegno della comunità mondiale alle misure adottate a livello nazionale e internazionale per porre fine all’impunità dei criminali, nonché la collaborazione in questo campo”, prosegue la nota. (segue) (Rum)