Azerbaigian: ministero Esteri ricorda 32esimo anniversario "genocidio di Khojaly" (4)

- Quest'anno per la prima volta, “nel 32esimo anniversario del genocidio di Khojaly, la nostra bandiera tricolore sventola su tutti i territori dell'Azerbaigian, compresa la città di Khojaly, che è una lacerazione mentale e una ferita incurabile per ogni azerbaigiano. La liberazione di Khojaly incarna la nostra forza e solidarietà, quindi è un legame di lealtà verso le vittime del genocidio di Khojaly. Allo stesso tempo, l’Azerbaigian ritiene che il proseguimento delle misure adottate a livello nazionale e nel quadro dell’attuale diritto internazionale servirà a porre fine all’impunità e ad assicurare alla giustizia i responsabili dei gravi crimini commessi durante l’aggressione dell’Armenia contro l’Azerbaigian. In questo 32esimo anniversario della tragedia, ricordiamo con profondo rispetto e onoriamo la memoria delle vittime innocenti dell’odio etnico armeno e dei crimini dei genocidi, compreso il genocidio di Khojaly”, conclude il ministero degli Esteri dell’Azerbaigian. (Rum)