Indo-Pacifico: Guardia costiera Usa abborda pescherecci cinesi al largo di Kiribati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il ministero degli Esteri di Pechino non ha confermato la collaborazione tra le forze di polizia cinesi e Kiribati, limitandosi a chiarire che la cooperazione con i Paesi insulari del Pacifico avviene sulla base di "equità, rispetto reciproco, apertura e inclusività". Invitata a esprimersi sulla cooperazione tra Cina e Kiribati in materia di sicurezza, in evidenza sulla stampa internazionale, la portavoce del dicastero Mao Ning ha chiarito di "non essere a conoscenza della questione e di fare riferimento alle autorità competenti". A quanto riferito da tre funzionari di Kiribati in condizioni d'anonimato, la polizia cinese starebbe collaborando con le autorità locali al mantenimento dell'ordine a livello di comunità e alla costruzione di un database per combattere la criminalità. Tra le altre cose, i poliziotti cinesi starebbero assistendo le controparti anche nella pratica delle arti marziali. Ciononostante, precisano le fonti, la Cina non ha istituito nessuna centrale di polizia nell'arcipelago. Il Paese insulare è considerato di grande importanza strategica data la vicinanza alle Hawaii, sede di una importante base militare statunitense. Le Kiribati hanno trasferito il riconoscimento diplomatico da Taiwan alla Cina nel 2019, finendo al centro della rivalità strategica tra Pechino e Washington nella regione. (segue) (Was)