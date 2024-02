Indo-Pacifico: Guardia costiera Usa abborda pescherecci cinesi al largo di Kiribati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Pechino e le Isole del Pacifico hanno destato diffuse preoccupazioni già lo scorso anno, quando la Cina ha stretto un controverso patto di sicurezza con le Isole Salomone. L'accordo dà facoltà a Pechino di utilizzare l'arcipelago come "base di rifornimento per future spedizioni" e a Honiara la possibilità di richiedere l'invio delle forze armate cinesi per ragioni di ordine pubblico. Durante una visita in Cina condotta lo scorso luglio, il primo ministro Manasseh Sogavare ha definito a più riprese la Cina "un affidabile partner per lo sviluppo", stipulando con le autorità di Pechino una vasta gamma di accordi incentrati su sicurezza, connettività, infrastrutture e commercio. In una dichiarazione congiunta pubblicata al termine di un colloquio tra il presidente Xi Jinping e il premier del Paese insulare, Cina e Isole Salomone hanno inoltre ribadito l'intenzione di opporsi ad ogni forma di "pressione", dal protezionismo al ricorso alle sanzioni unilaterali, passando per l'interruzione delle catene d'approvvigionamento e il disaccoppiamento economico. (Was)