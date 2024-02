Onu: ministro Esteri Arabia Saudita a Ginevra per Conferenza su disarmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, si trova a Ginevra, in Svizzera, per partecipare alla 55ma sessione del Consiglio per i diritti umani e alla riunione di alto livello della Conferenza sul disarmo, presso la sede delle Nazioni Unite. Lo ha riferito l'agenzia di stampa saudita "Spa", secondo cui Bin Farhan discuterà con i partecipanti agli incontri delle questioni e degli sviluppi più importanti a livello internazionale. Il ministro avrà inoltre una serie di incontri bilaterali con i rappresentanti dei Paesi partecipanti. (Res)