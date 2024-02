Ue: Lollobrigida, Pac è stata scritta male, sviluppare produzione e garantire reddito imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla Politica agricola comune (Pac) l’Italia "chiede una revisione rapida affinché venga sviluppata la produzione e garantito il reddito delle imprese agricole" perché oggi "è stata scritta male". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in punto stampa di fronte alla sede del Parlamento europeo a Bruxelles. “Senza agricoltura non c’è possibilità di tenere insieme un patrimonio culturale che questo mondo rappresenta e che per noi italiani è vitale”, ha detto. “Come italiani vogliamo rappresentare, ma anche influenzare, le indicazioni europee. E negli ultimi 16 mesi siamo riusciti a farlo”, ha detto Lollobrigida. (Beb)