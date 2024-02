Ue: Lollobrigida, servono modifiche sostanziali a Pac, rimanere rigidi è illogico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia chiede delle modifiche sostanziali alla Politica agricola comune (Pac), in primis "che venga tenuto in considerazione il reddito dell’agricoltore". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in punto stampa di fronte alla sede del Parlamento europeo a Bruxelles. “L’Ue deve cambiare strada e prendere atto dei nuovi scenari”, ha detto il ministro. “Rimanere rigidi come se nulla accadesse intorno a te è una posizione illogica, e noi le posizioni illogiche non le sosteniamo”, ha detto il ministro. (Beb)