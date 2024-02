Libia: inviato tedesco Bock incontra vertici istituzioni di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vicepresidente dell’Alto consiglio di Stato della Libia, Masoud Obaid, ha tenuto una riunione con l'inviato speciale tedesco per il Paese nordafricano, Christian Bock, e la responsabile del dossier libico presso il ministero degli Esteri tedesco, Sarah Holt, per discutere degli ultimi sviluppi politici a Tripoli, comprese le leggi elettorali emanate dal Comitato 6+6 e il loro processo di attuazione per garantire il diritto al voto. Durante l'incontro, riferisce una nota del “Senato” libico con sede a Tripoli, l'inviato tedesco ha manifestato la volontà del suo Paese di sostenere le parti libiche e di facilitare un dialogo costruttivo per unire le diverse prospettive. Bock ha inoltre elogiato il ruolo svolto dal Consiglio di Stato nel promuovere un clima favorevole alle elezioni future. L'inviato tedesco ha avuto una serie di incontri a Tripoli, inclusi colloqui con il presidente del Consiglio di presidenza, Mohamed Menfi, e il primo ministro, Abdulhamid Dabaiba. Durante tali incontri, è stata confermata la continua disponibilità della Germania nel sostenere gli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, relativi al processo elettorale. (segue) (Lit)