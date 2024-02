Usa: primarie partito repubblicano, Nikki Haley perde uno dei principali donatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei principali donatori della candidata repubblicana alla presidenza degli Stati Uniti Nikki Haley, Americans for Prosperity Action (Afp Action), smetterà di finanziare la campagna della ex ambasciatrice all'Onu dopo la cocente sconfitta di quest'ultima alle primarie in Carolina del Sud e in altri Stati. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che Afp Action è l'ala politica della rete conservatrice guidata dal miliardario Charles Koch. La decisione di interrompere il finanziamento della campagna di Haley è stata comunicata tramite una nota interna diramata ieri, dopo la sconfitta di Haley nello Stato di cui era stata governatrice. Il gruppo intende concentrare invece le proprie risorse nelle campagne per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e del Senato, pur ribadendo il proprio sostegno alla candidatura di Haley alla Casa Bianca. (segue) (Was)