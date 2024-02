Mauritius: nave da crociera norvegese in quarantena per sospetta epidemia di colera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave da crociera norvegese Norwegian Dawn è stata messa posta quarantena per due giorni durante una sosta a Mauritius a causa di un'epidemia di mal di stomaco tra i passeggeri, che si ritiene sia colera. Lo riferisce il quotidiano statunitense "Usa Today". "Durante il viaggio della Norwegian Dawn in Sudafrica il 13 febbraio, un piccolo numero di ospiti ha manifestato lievi sintomi di malattie legate allo stomaco. (...) Il governo di Mauritius ha ritardato lo sbarco per l'attuale crociera e l'imbarco per la crociera successiva per due giorni, fino al 27 febbraio", afferma una nota dell'operatore della nave, Norwegian Cruise Line. Secondo "Usa Today", le autorità sanitarie sospettano che nella nave sia in corso una epidemia di colera. Secondo i dati forniti dalla compagnia operatrice, la Norwegian Dawn è progettata per ospitare più di 2.300 passeggeri e più di mille membri dell'equipaggio. (Was)