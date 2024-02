Usa: Gallup, tasso di approvazione Biden ancora in calo al 38 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha registrato una flessione di tre punti percentuali al 38 per cento, appena un punto percentuale in più rispetto al minimo toccato dalla sua amministrazione e ben al di sotto della soglia del 50 per cento che solitamente anticipa la rielezione dei presidenti in carica. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio della società demoscopica Gallup, secondo cui Biden sconta l'insoddisfazione dei cittadini statunitensi per la gestione della crisi migratoria al confine con il Messico, e delle crisi in Ucraina e Medio Oriente. (segue) (Was)