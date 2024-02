Usa: Gallup, tasso di approvazione Biden ancora in calo al 38 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare - afferma Gallup - il sondaggio evidenzia tassi di approvazione inferiori alla media "su cinque questioni chiave affrontate dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'immigrazione, l'operato dell'amministrazione presidenziale in carica è approvato da appena il 28 per cento degli elettori. Per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente, la gestione degli affari esteri, l'andamento dell'economia e la situazione in Ucraina, invece, i tassi di approvazione goduti da Biden si attestano rispettivamente al 30 per cento, al 33 per cento, al 36 per cento e al 40 per cento". Gallup ricorda che il consenso goduto dal presidente Biden non supera il 44 per cento dall'agosto 2021, e che il tasso di approvazione medio goduto dal presidente nel suo terzo anno di mandato è stato del 39,8 per cento: il secondo peggiore dal Secondo dopoguerra per un presidente Usa al primo mandato. Il sondaggio effettuato da Gallup ha coinvolto 1.016 cittadini statunitensi adulti tra il primo e il 20 febbraio scorsi. (Was)