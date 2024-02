Pakistan: soddisfatti requisiti Fmi per prestito da 1,2 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) non vede l’ora di “lavorare con il nuovo governo sulle politiche volte a garantire la stabilità macroeconomica e la prosperità per tutti i cittadini del Pakistan”. Lo ha dichiarato la portavoce dell’organizzazione, Julie Kozack, durante una conferenza stampa tenuta il 22 febbraio. Riguardo alle accuse di brogli elettorali dell’ex primo ministro pachistano Imran Khan, la portavoce si è astenuta dai commenti: “Non commenterò gli sviluppi politici in corso”, ha affermato. Kozack ha ricordato che l’11 gennaio il comitato esecutivo del Fondo ha approvato la prima revisione dell’accordo di stand-by, nell’ambito del quale sono stati erogati in totale 1,9 miliardi di dollari. “Durante il periodo del governo provvisorio, le autorità hanno mantenuto la stabilità economica. Ciò è stato fatto attraverso il rigoroso rispetto degli obiettivi fiscali, tutelando allo stesso tempo la rete di sicurezza sociale. Ciò è stato fatto mantenendo una politica monetaria restrittiva per controllare l’inflazione e continuare ad accumulare riserve valutarie”, ha riconosciuto la dirigente, concludendo che l’Fmi intende proseguire la collaborazione con Islamabad. (segue) (Inn)