Pakistan: soddisfatti requisiti Fmi per prestito da 1,2 miliardi di dollari (3)

- La conferenza stampa si è tenuta nello stesso giorno in cui il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), per voce del suo presidente, Gohar Ali Khan, e del senatore Ali Zafar, ha annunciato che il leader ed ex premier Imran Khan avrebbe scritto una lettera al Fondo monetario internazionale per chiedergli di subordinare il sostegno finanziario al Pakistan a un controllo sulla regolarità delle elezioni dell’8 febbraio. Zafar ha aggiunto che il leader politico, attualmente recluso in carcere, scriverà anche ad altre organizzazioni e all’Unione europea. “La condizione più importante per un buon governo è la democrazia” e “quando gli istituti di credito vedono che non esiste democrazia, non concedono prestiti”, ha affermato il senatore, ribadendo l’accusa di brogli lanciata dal partito. (segue) (Inn)