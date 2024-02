Pakistan: soddisfatti requisiti Fmi per prestito da 1,2 miliardi di dollari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i partiti esclusi c’è il Pti. Imarn Khan, che ha governato dall’agosto del 2018 all’aprile del 2022, è in carcere da agosto, con tre condanne e altri procedimenti a carico, che il leader contesta come una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche. Il suo partito, privato dalla Commissione elettorale del simbolo della mazza da cricket, sport di cui il suo leader è stato un campione, ha condotto una campagna semiclandestina e presentato i suoi candidati come indipendenti. Gli indipendenti hanno conquistato 101 seggi su 265 all’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, 92 dei quali riconducibili al Pti. Come prima forza politica, però, è risultata, con 75 seggi, la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N), che si è accordata col Partito popolare pachistano (Ppp) e altri partiti minori per formare un governo. (segue) (Inn)