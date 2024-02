Giappone: la sonda Slim è sopravvissuta alla notte lunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sonda lunare Smart Lander for Investigating Moon (Slim) sviluppata dal Giappone, che il mese scorso ha effettuato il primo atterraggio "mirato" della storia sul suolo della Luna, è sopravvissuta a sorpresa alla frigida notte lunare, riattivandosi e ripristinando i contatti con la Terra. Slim ha reso il Giappone il quinto Paese al mondo a raggiungere con successo il suolo lunare, e ha preceduto di poche settimane la sonda statunitense Odysseus dell'azienda privata Intuitive Machines. Slim era già sopravvissuta a un'avaria che si era verificata subito dopo l'allunaggio appena a sud dell'equatore lunare: i pannelli solari della sonda si erano infatti spiegati con un'angolazione errata, impedendo alla sonda di alimentarsi adeguatamente. Una settimana più tardi, grazie al cambio di direzione relativa del sole, la sonda si era riattivata. L'agenzia giapponese per l'esplorazione aerospaziale Jaxa aveva avvertito in precedenza che la sonda non era progettata per sopravvivere alla notte lunare. (Git)