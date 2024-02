Malesia: premier Anwar, Usa e alleati soffrono di "sinofobia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro malesiano Anwar Ibrahim ha puntato l'indice contro la "sinofobia" di cui sarebbero affetti a suo dire gli Stati Uniti e loro alleati occidentali. Rispondendo alle critiche degli Stati Uniti per i legami tra la Malesia e la Cina, Ibrahim si è chiesto per quale ragione il suo Paese dovrebbe "prendersela" con la Cina, che è il suo principale partner commerciale. "Perché dovrei essere legato a un solo interesse? Non accetto questo forte pregiudizio contro la Cina, questa fobia della Cina", ha detto il primo ministro nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Financial Times" nello Stato malesiano di Penang. (segue) (Fim)