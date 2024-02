Malesia: premier Anwar, Usa e alleati soffrono di "sinofobia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anwar ha riferito di aver già personalmente espresso questa posizione alla vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris: "Siamo un piccolo Paese che lotta per sopravvivere in un mondo complesso... Voglio concentrarmi su ciò che è meglio per noi", ha spiegato il premier. Anwar ha assunto l'incarico di primo ministro della Malesia nel novembre 2022. Il capo del governo malesiano ha definito la Cina un importante vicino, e ha detto che il suo governo darà priorità al rafforzamento delle relazioni con la prima potenza asiatica nei settori del commercio, degli investimenti e della cultura. (Fim)