Ucraina: "Nyt", la Cia mantiene 12 basi segrete vicino al confine con la Russia (2)

- Secondo il "New York Times", attorno al 2016 la Cia ha iniziato ad addestrare una unità speciale delle forze ucraine nota come "Unità 2245", incaricata di operare oltre il confine e di impossessarsi di droni e sistemi di comunicazione militare russi da consegnare ai tecnici della Cia per attività di decrittazione. Budanov avrebbe servito proprio in questa unità. La Cia avrebbe anche aiutato ad addestrare "una nuova generazione di spie ucraine che hanno lavorato in Russia, in tutta Europa, a Cuba e in altri luoghi dove la Russia mantiene una presenza significativa". I dettagli del partenariato tra le agenzie di intelligence statunitensi e ucraine sarebbero "un segreto attentamente custodito da un decennio a a questa parte", e il mancato rifinanziamento degli aiuti all'Ucraina da parte del Congresso potrebbe "costringere la Cia a ridimensionare alcune di queste attività". (Was)