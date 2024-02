Cina: think tank Usa, la prima potenza asiatica rischia di mancare gli obiettivi climatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i think tank autori dello studio, la Cina dovrà intraprendere "azioni drastiche" per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica per l'anno 2025. Sarebbe a rischio anche l'obiettivo di Pechino di attribuire alle fonti rinnovabili il 20 per cento del mix energetico nazionale entro la fine del prossimo anno. Secondo lo studio, la Cina dispone già di capacità di generazione sufficiente a far fronte alla domanda di energia interna, ma le inefficienze della rete di distribuzione nazionale complicano la trasmissione dell'energia alle aree di maggiore utilizzo, specie attraverso i confini provinciali. (Cip)