Usa: leader Congresso non raggiungono accordo su rifinanziamento governo federale

- I leader del Congresso federale degli Stati Uniti non sono riusciti a superare le divergenze e giungere a un accordo bipartisan per il rifinanziamento del governo federale, mentre si avvicina la scadenza del primo marzo, oltre la quale il governo rischia un arresto parziale delle proprie attività (il cosiddetto "shutdown"). I dipartimenti di Agricoltura, Energia, Trasporti, Urbanistica e altri uffici federali proseguono infatti le loro attività in assenza di stanziamenti per l'anno fiscale 2024, sulla base di una serie di deroghe che scadranno proprio all'inizio del mese prossimo. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha spiegato ieri che i parlamentari "speravano di disporre di un disegno di legge (condiviso) entro questo fine settimana", ma non sono stati in grado di trovare un'intesa. Schumer ha puntato l'indice contro la maggioranza repubblicana alla Camera che, ha detto il senatore, "ha bisogno di più tempo per darsi una sistemata". (segue) (Was)