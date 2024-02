Giappone-Corea del Nord: parenti vittime rapimenti di Stato non sono contrari a revoca sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parenti delle vittime giapponesi dei rapimenti di Stato compiuti dalla Corea del Nord tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso non sarebbero contrari all'immediata rimozione delle sanzioni del governo giapponese a carico di Pyongyang, nel caso il Nord rilasciasse immediatamente le vittime dei sequestri che si troverebbero ancora in quel Paese. E' quanto emerso da un incontro del gruppo dei familiari delle vittime, che si sono riuniti per stabilire l'agenda delle loro future attività pubbliche. I familiari hanno avvertito però che "richiederanno con forza l'adozione di sanzioni ancor più dure" se i loro cari non verranno restituiti dalla Corea del Nord. Pyongyang ha ammesso i rapimenti di Stato nel 2002 e ha liberato cinque delle vittime nell'ottobre di quell'anno, ma sostiene che le altre siano già decedute, o di averne perso le tracce. (segue) (Git)