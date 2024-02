Giappone: record negativo di consensi per il Partito liberaldemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Pld) del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha visto calare ulteriormente i propri consensi al 25 per cento, il dato più basso da quanto il Partito è tornato al governo nel 2012. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio di "Nikkei" e Tv Tokyo, che attribuisce anche un nuovo record negativo di consensi al primo ministro e al suo governo: anche in questo caso, il tasso di approvazione si è attestato al 25 per cento, in calo di due punti percentuali rispetto a gennaio. La fiducia nel Pld è stata ulteriormente erosa dallo scandalo delle donazioni elettorali non dichiarate da diverse fazioni del Partito. (segue) (Git)