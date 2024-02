Giappone: record negativo di consensi per il Partito liberaldemocratico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le principali critiche mosse al governo dagli elettori giapponesi figura la carenza di leadership (41 per cento) e la gestione inadeguata delle questioni di partito (40 per cento). Per quanto riguarda le priorità maggiormente menzionate dagli elettori, al primo posto figura il contenimento dell'inflazione, seguito dai costi legati all'istruzione e al mantenimento dei figli, dal basso tasso di natalità e dalla stagnazione economica. (Git)