Usa: militare si dà fuoco all'esterno dell'ambasciata israeliana, "non sarò complice di genocidio"

- Un militare della Forza aerea degli Stati Uniti in servizio attivo si è dato fuoco all'esterno dell'ambasciata israeliana a Washington per protestare contro la guerra condotta da Israele a Gaza. In un video ottenuto dall'emittente televisiva statunitense "Cnn", il militare afferma di chiamarsi Aaron Bushnell, e di non voler più "essere complice di un genocidio". Prima di darsi fuoco, l'uomo afferma che la sofferenza che sta per avvertire "è minima rispetto a quella dei palestinesi". Nel video si vede il militare in divisa poggiare la videocamere al suolo, cospargersi di un liquido infiammabile e darsi fuoco. Prima di collassare, l'uomo grida più volte "Palestina libera". Agenti di polizia intervengono poco dopo con degli estintori per estinguere le fiamme. La portavoce della Forza aerea Usa, Rose Riley, ha confermato alla "Cnn" che "un aviere in servizio attivo è stato coinvolto nell'incidente di oggi". Il dipartimento di polizia di Washington ha riferito che il militare è stato ricoverato in ospedale e versa "in condizioni critiche". La "Cnn" ricorda che un episodio simile si è verificato nel mese di dicembre, quando un uomo si è dato fuoco all'esterno del consolato israeliano ad Atlanta in quello che la polizia locale ha definito "un atto estremo di protesta politica". (Was)