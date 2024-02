Usa: "Nyt", difficile per i Democratici rimpiazzare Biden con un altro candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Democratici Usa non hanno modo di sostituire il presidente Joe Biden nel ruolo di candidato del partito in vista delle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo novembre "sintantoché il presidente rimarrà candidato alla rielezione". Lo scrive il quotidiano "New York Times", mentre il Paese continua a interrogarsi sullo stato di salute fisica e mentale dell'attuale inquilino della Casa Bianca. il quotidiano sottolinea che è troppo tardi per aprire le primarie del Partito democratico a "un altro sfidante adeguato", e che "non esiste un meccanismo per scegliere un candidato differente". "Non esistono ragioni per ritenere che Biden possa interrompere la sua candidatura", scrive il quotidiano. "Ma se lo facesse, o se per lui diventasse impossibile continuare - ad esempio per una crisi di salute - il prossimo passo dipenderebbe dalle tempistiche della sua dipartita". Lo stesso - chiosa il quotidiano - sarebbe vero "nel caso in cui l'ex presidente Donald Trump dovesse lasciare la contesa per ragioni di salute o per questioni legali relative ai processi penali a suo carico". (segue) (Was)