Usa: "Nyt", difficile per i Democratici rimpiazzare Biden con un altro candidato (2)

- Secondo il "New York Times", se Biden fosse costretto a ritirare la propria candidatura prima della fine delle primarie, gli elettori vedrebbero limitata la loro scelta agli altri "semisconosciuti" candidati che partecipano al processo di assegnazione dei delegati. Quasi certamente, però, questi candidati secondari non otterrebbero il sostegno di un numero sufficiente di delegati alla convention del partito, in programma nel mese di agosto. La vicepresidente Kamala Harris "non diventerebbe automaticamente la candidata" del Partito democratico, dal momento che non prende parte alle primarie. E' probabile però che molti delegati deciderebbero di sostenerne la nomina. Il fronte democratico si è già interrogato per mesi in merito a potenziali candidati alla presidenza alternativi all'attuale inquilino della Casa Bianca: il nome circolato più spesso è quello del governatore della California, Gavin Newsom, ma per il momento - scrive il quotidiano - la potenziale candidatura di queste figure alla convention, nel caso di un ritiro anticipato di Biden resta "pura speculazione". (Was)