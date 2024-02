Sardegna 2024: la percentuale di votanti si ferma al 52,4 per cento, in calo rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conclusione delle operazioni di voto, ieri in Sardegna alle 22 hanno votato, nelle 1884 sezioni, 758.252 elettori che rappresentano il 52.4 per cento degli aventi diritto al voto. Il corpo elettorale, ripartito nei 377 comuni dell’isola e nelle 1884 sezioni del territorio regionale, è di 1.447.753 elettori, di cui 709.837 uomini e 737.916 donne; l’età media degli elettori è di 54,2 anni. Nelle elezioni regionali del 2019, alla stessa ora, avevano votato 780.769 su 1.470.401 aventi diritto al voto (53,09 per cento). Nelle elezioni regionali del 2014, invece, avevano votato 774.031 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (52,28 per cento). Nella circoscrizione di Cagliari ha votato il 52,5 per cento degli aventi diritto contro il 54,82 per cento del 209; in quella di Nuoro il 56,4 per cento (nel 2019 53,18 per cento); in quella di Oristano il 51,1 per cento (51,26 per cento nel 2019). Votanti in calo rispetto al 2019 nella circoscrizione di Sassari: 53,8 per cento nel 2024 contro il 54,66 per cento del 2019. Nel Medio Campidano hanno votato il 48 per cento degli aventi diritto contro il 43,78 per cento del 2019, mentre nella circoscrizione di Carbonia Iglesias la percentuale di votanti si è fermata al 49,6 per cento contro il 51,22 per cento del 2019. Votanti in calo in Ogliastra: 53 per cento contro i 54,26 per cento del 2019 e nella circoscrizione Olbia-Tempio dove la percentuale si è fermata al 51,2 per cento contro il 52,73 per cento del 2019. (Rsc)